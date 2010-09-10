подскажите, непростой вопрос
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- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
подскажите, непростой вопрос
где моно заказать партию промышленных контакторов на производство?
Re: подскажите, непростой вопрос
если не ошибаюсь, то есть компания Артпром, они этим занимаются
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: подскажите, непростой вопрос
сейчас далеко не все поставляют и продают качественное оборудование.
могу посоветовать заказать контакторы марки ABB на сайте https://llc-orion.ru/catalog/ABB/promyshlennaya_avtomatika/Contactor/Contactor. это хорошая марка, производственные мощности которой размещены в Германии, Швейцарии, Швеции, Италии, Франции, России и других странах.
могу посоветовать заказать контакторы марки ABB на сайте https://llc-orion.ru/catalog/ABB/promyshlennaya_avtomatika/Contactor/Contactor. это хорошая марка, производственные мощности которой размещены в Германии, Швейцарии, Швеции, Италии, Франции, России и других странах.
3 сообщения • Страница 1 из 1
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