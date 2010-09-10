Стоит ли инвестировать в рекламу?

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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Стоит ли инвестировать в рекламу?

Сообщение Mukoll » Сегодня, 10:52

Доброе утро, друзья :) Да, вопрос для меня лично не из простых. Нужно определиться, стоит ли оно того.. Хочу для начала посоветоваться с теми, кто имеет какой то опыт в данном направлении. Я бы присматривался к рекламе у блогеров в Инсте. Как то больше я им доверяю, да и платформа для этого есть - http://sarafan.io , тут я могу рассчитывать на какой то достойный результат. В случае с иными методами рекламы, у меня даже не было позитивного опыта, если честно.
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