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Mukoll Гость RZN.info Сообщения: 51 Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43 Стоит ли инвестировать в рекламу? Цитата Сообщение Mukoll » Сегодня, 10:52 Да, вопрос для меня лично не из простых. Нужно определиться, стоит ли оно того.. Хочу для начала посоветоваться с теми, кто имеет какой то опыт в данном направлении. Я бы присматривался к рекламе у блогеров в Инсте. Как то больше я им доверяю, да и платформа для этого есть - Доброе утро, друзьяДа, вопрос для меня лично не из простых. Нужно определиться, стоит ли оно того.. Хочу для начала посоветоваться с теми, кто имеет какой то опыт в данном направлении. Я бы присматривался к рекламе у блогеров в Инсте. Как то больше я им доверяю, да и платформа для этого есть - http://sarafan.io , тут я могу рассчитывать на какой то достойный результат. В случае с иными методами рекламы, у меня даже не было позитивного опыта, если честно. Вернуться к началу

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