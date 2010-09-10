скучный декрет

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

скучный декрет

Сообщение Яно4ка » 11 окт 2021, 15:21

Сижу в декрете уже два года, ребенок в саду до 3 часов, а я занимаюсь домашними делами пока свободна.Что можно поучить в свободное время?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: скучный декрет

Сообщение Наташа Швец » 46 минут назад

Вы не рассматривали себя в айти сфере? Такие специалисты сейчас на вес золота, тем более такая работа удобная и не занимает много свободного времени. Обучение с институтом sky pro быстрое и качественное, много выпускников нашли работу по душе с приобретенными знаниями. Если интересно- пройти курс сможет каждый и цена невысокая за обучение.
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