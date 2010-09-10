Сообщение DenisKot » Сегодня, 14:36

Яно4ка писал(а): Сижу в декрете уже два года, ребенок в саду до 3 часов, а я занимаюсь домашними делами пока свободна.Что можно поучить в свободное время?

Вам работку нужно подобрать. С неполной занятостью на это время, пока дитя в садике