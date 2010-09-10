скучный декрет
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скучный декрет
Сижу в декрете уже два года, ребенок в саду до 3 часов, а я занимаюсь домашними делами пока свободна.Что можно поучить в свободное время?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 387
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: скучный декрет
Вы не рассматривали себя в айти сфере? Такие специалисты сейчас на вес золота, тем более такая работа удобная и не занимает много свободного времени. Обучение с институтом sky pro быстрое и качественное, много выпускников нашли работу по душе с приобретенными знаниями. Если интересно- пройти курс сможет каждый и цена невысокая за обучение.
Re: скучный декрет
Яно4ка писал(а):Сижу в декрете уже два года, ребенок в саду до 3 часов, а я занимаюсь домашними делами пока свободна.Что можно поучить в свободное время?
Вам работку нужно подобрать. С неполной занятостью на это время, пока дитя в садике
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