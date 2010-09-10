скучный декрет
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скучный декрет
Сижу в декрете уже два года, ребенок в саду до 3 часов, а я занимаюсь домашними делами пока свободна.Что можно поучить в свободное время?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 388
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: скучный декрет
Вы не рассматривали себя в айти сфере? Такие специалисты сейчас на вес золота, тем более такая работа удобная и не занимает много свободного времени. Обучение с институтом sky pro быстрое и качественное, много выпускников нашли работу по душе с приобретенными знаниями. Если интересно- пройти курс сможет каждый и цена невысокая за обучение.
Re: скучный декрет
Яно4ка писал(а):Сижу в декрете уже два года, ребенок в саду до 3 часов, а я занимаюсь домашними делами пока свободна.Что можно поучить в свободное время?
Вам работку нужно подобрать. С неполной занятостью на это время, пока дитя в садике
- Вероника Климова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50
Re: скучный декрет
DenisKot писал(а):Яно4ка писал(а):Сижу в декрете уже два года, ребенок в саду до 3 часов, а я занимаюсь домашними делами пока свободна.Что можно поучить в свободное время?
Вам работку нужно подобрать. С неполной занятостью на это время, пока дитя в садике
А вот это реально выход! И он помогает не скучать в декрете и реализовать себя в чём-то. Я вот попробовали и у меня всё вышло. До беременности я работала парикмахером. После того как малышу два годика выполнилось и он в садик отправился я начала искать работу так чтоб по пол дня занятость была. Многие стилисты так работают. Заполнила резюме парикмахера пример которого в сети отыскала и работу мне в течении недели предложил одни салон! Сейчас до обеда работаю в салоне, потом бегу за малышом в сад и чувствую себя отлично!
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