скучный декрет

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 178
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

скучный декрет

Сообщение Яно4ка » 11 окт 2021, 15:21

Сижу в декрете уже два года, ребенок в саду до 3 часов, а я занимаюсь домашними делами пока свободна.Что можно поучить в свободное время?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 388
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: скучный декрет

Сообщение Наташа Швец » 21 окт 2021, 09:37

Вы не рассматривали себя в айти сфере? Такие специалисты сейчас на вес золота, тем более такая работа удобная и не занимает много свободного времени. Обучение с институтом sky pro быстрое и качественное, много выпускников нашли работу по душе с приобретенными знаниями. Если интересно- пройти курс сможет каждый и цена невысокая за обучение.
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DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Re: скучный декрет

Сообщение DenisKot » 12 дек 2021, 14:36

Яно4ка писал(а):Сижу в декрете уже два года, ребенок в саду до 3 часов, а я занимаюсь домашними делами пока свободна.Что можно поучить в свободное время?


Вам работку нужно подобрать. С неполной занятостью на это время, пока дитя в садике
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Вероника Климова
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50

Re: скучный декрет

Сообщение Вероника Климова » Сегодня, 13:13

DenisKot писал(а):
Яно4ка писал(а):Сижу в декрете уже два года, ребенок в саду до 3 часов, а я занимаюсь домашними делами пока свободна.Что можно поучить в свободное время?


Вам работку нужно подобрать. С неполной занятостью на это время, пока дитя в садике

А вот это реально выход! И он помогает не скучать в декрете и реализовать себя в чём-то. Я вот попробовали и у меня всё вышло. До беременности я работала парикмахером. После того как малышу два годика выполнилось и он в садик отправился я начала искать работу так чтоб по пол дня занятость была. Многие стилисты так работают. Заполнила резюме парикмахера пример которого в сети отыскала и работу мне в течении недели предложил одни салон! Сейчас до обеда работаю в салоне, потом бегу за малышом в сад и чувствую себя отлично!
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