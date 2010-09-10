минимализм в тортах

Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 369
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

минимализм в тортах

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 10:49

Я так обожаю минимализм в тортах. Скажите, где заказать в Москве недорогой, при этом красивый и нежный торт? 
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