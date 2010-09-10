минимализм в тортах

Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 369
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

минимализм в тортах

Сообщение Наташа Швец » 12 окт 2021, 10:49

Я так обожаю минимализм в тортах. Скажите, где заказать в Москве недорогой, при этом красивый и нежный торт? 
Вернуться к началу
Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: минимализм в тортах

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 08:29

Я тоже люблю когда все максимально нежно и не навязчиво. Мы себе свадебный торт заказывали в Мторт. Это был свадебные торты в зеленом цвете , то есть белый с зелеными листьями и декором. Получилось все настолько красиво и вкусно, что он оправдал все наши ожидания. Цена на него получилась относительно не дорогой. Поэтому советую зайти и присмотреть для себя подходящий вариант.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Свадьба в Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость