минимализм в тортах
Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 369
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
минимализм в тортах
Я так обожаю минимализм в тортах. Скажите, где заказать в Москве недорогой, при этом красивый и нежный торт?
Re: минимализм в тортах
Я тоже люблю когда все максимально нежно и не навязчиво. Мы себе свадебный торт заказывали в Мторт. Это был свадебные торты в зеленом цвете , то есть белый с зелеными листьями и декором. Получилось все настолько красиво и вкусно, что он оправдал все наши ожидания. Цена на него получилась относительно не дорогой. Поэтому советую зайти и присмотреть для себя подходящий вариант.
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