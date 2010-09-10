становая тяга

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

становая тяга

Сообщение Яно4ка » 13 окт 2021, 10:20

Как правильно выполнять упражнение становая тяга так, чтобы не болела спина? 
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 532
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: становая тяга

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 14:42

Ну для начала вам нужно надевать пояс, когда делаете это упражнение. Так же обратите внимание на вес, возможно слишком много берете. На сайте https://musclefit.info/stanovaya-tyaga/ можно более детально изучить всю информацию по поводу этого упражнения и делать эго правильно. На самом деле, оно эффективное так как хорошо прокачивает заднюю поверхность бедра и делает хорошие подтянутые формы.
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