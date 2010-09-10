становая тяга
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становая тяга
Как правильно выполнять упражнение становая тяга так, чтобы не болела спина?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 532
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: становая тяга
Ну для начала вам нужно надевать пояс, когда делаете это упражнение. Так же обратите внимание на вес, возможно слишком много берете. На сайте https://musclefit.info/stanovaya-tyaga/ можно более детально изучить всю информацию по поводу этого упражнения и делать эго правильно. На самом деле, оно эффективное так как хорошо прокачивает заднюю поверхность бедра и делает хорошие подтянутые формы.
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