аренда авто в ереване

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

аренда авто в ереване

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 18:23

Посоветуйте как правильно и выгодно взять в аренду авто в ереване? Хочу покататься самостоятельно по этой стране без гидов
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 532
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: аренда авто в ереване

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 18:55

Другу пришлось брать машину на прокат, потому что в туре был указан гид, а он оказался дорогим. В итоге прокат автомобилей дал в аренду реально нормальную машину, на несколько дней.  Водить машину можно с 18 лет, и только в этом возрасте вы можете взять авто на прокат.  Чтобы забронировать автомобиль, вам нужно иметь кредитную или дебетовую карту.
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