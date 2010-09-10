аренда авто в ереване
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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аренда авто в ереване
Посоветуйте как правильно и выгодно взять в аренду авто в ереване? Хочу покататься самостоятельно по этой стране без гидов
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 532
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: аренда авто в ереване
Другу пришлось брать машину на прокат, потому что в туре был указан гид, а он оказался дорогим. В итоге прокат автомобилей дал в аренду реально нормальную машину, на несколько дней. Водить машину можно с 18 лет, и только в этом возрасте вы можете взять авто на прокат. Чтобы забронировать автомобиль, вам нужно иметь кредитную или дебетовую карту.
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