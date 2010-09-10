Музыка

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 429
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Музыка

Сообщение zevc » 19 окт 2021, 09:42

Здравствуйте. Мне срочно нужна ваша помощь, куда стоит заглянуть, чтобы скачать новые треки рэперов? Не знаю, с чего начать просмотр сайтов и какую музыкальную площадку выбрать? Именно поэтому, решила написать вам и поинтересоваться, как быть?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 433
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Музыка

Сообщение klonik » 19 окт 2021, 11:16

Скажу вам, что я сравнивала несколько сайтов с музыкой, а потом только решила остановиться на одной площадке и воспользоваться её услугами. В первую очередь, вам обязательно нужно ссылку кинуть в закладки браузера, вот тут https://mp3lev.net собрана коллекция отечественных и зарубежных хитов, поэтому я не смогла остаться в стороне от сообщения, и решила отписаться и помочь сделать правильный выбор. Так, что – можете с головой погружаться в треки любимых исполнителей и поэтому, я решила проконсультировать вас и помочь.
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: Музыка

Сообщение Anthonn » Сегодня, 12:54

Очень много разных сайтов с музыкой, но не везде песни бесплатно.
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: Музыка

Сообщение Anthonn » Сегодня, 13:10

Могу поделится сайтом с музыкой, так уж и быть https://mp3uk.net Здесь много песен. Вчера очень много новинок было добавлено на сайт. Я слушал пол ночи.
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