Выбор сервиза

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 370
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Выбор сервиза

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 11:08

Мне интересно послушать мнение, как вы думаете, дарят ли сейчас на праздники сервизы? Но не такие как в СССР, а реально дорогие, фарфоровые?
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