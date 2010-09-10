Выбор сервиза
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 370
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Выбор сервиза
Мне интересно послушать мнение, как вы думаете, дарят ли сейчас на праздники сервизы? Но не такие как в СССР, а реально дорогие, фарфоровые?
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