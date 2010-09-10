Выбор сервиза

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 374
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Выбор сервиза

Сообщение Наташа Швец » 20 окт 2021, 11:08

Мне интересно послушать мнение, как вы думаете, дарят ли сейчас на праздники сервизы? Но не такие как в СССР, а реально дорогие, фарфоровые?
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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Выбор сервиза

Сообщение Алехандро Пенгер » Сегодня, 17:01

Ну а почему бы и нет, если тем более, это качественная и дорогая посуда. К тому же если сейчас посмотреть на выбор, то я думаю ни одна хозяйка не откажется от этого. Моя жена постоянно выбирает посуду только на этом https://twlv.com.ua/brands/gien сайте. Хочу сказать от себя, как от мужика, что с такой посуды даже кушать приятно. Так что заходите на сайт и выбирайте.
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