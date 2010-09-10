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Яно4ка Гость RZN.info Сообщения: 164 Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49 Re: Керамическая кастрюля Цитата Сообщение Яно4ка » Сегодня, 17:29 Это вообще мое спасение, и почему у Вас еще до сих пор нет такой кастрюли? Она самостоятельно распределяет тепло и равномерно. Ничего не пригорает, не взрывается и т.д. Ну готовить можно все что угодно и на плите и в духовке. Заказывала я такую себе на этом https://promenu.ua/brands/emile-henry сайте. Покупкой вполне довольна. Вернуться к началу

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