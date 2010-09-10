Керамическая кастрюля
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 374
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Керамическая кастрюля
хочу себе очень керамическую кастрюлю, где можно заказать подскажите?
Re: Керамическая кастрюля
Это вообще мое спасение, и почему у Вас еще до сих пор нет такой кастрюли? Она самостоятельно распределяет тепло и равномерно. Ничего не пригорает, не взрывается и т.д. Ну готовить можно все что угодно и на плите и в духовке. Заказывала я такую себе на этом https://promenu.ua/brands/emile-henry сайте. Покупкой вполне довольна.
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