купить квартиру в Лондоне
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
купить квартиру в Лондоне
Уже давно хочу купить квартиру в Лондоне. Вот правда, даже представить не могу настолько это сложно. Кто сталкивался уже с этим?
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 538
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: купить квартиру в Лондоне
Это не сложно настолько как вам кажется. Я уже сталкивался с этим, благо помогло Агентство элитной недвижимости Лондона LonGrad . Они предоставляют хороший выбор и по адекватной цене. Так что смело могу вам посоветовать к ним обратиться, он легко подберут для вас вариант, в нужном районе и в идеальном состоянии.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Общие вопросы по недвижимости»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей