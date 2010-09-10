купить квартиру в Лондоне

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

купить квартиру в Лондоне

Сообщение Яно4ка » 20 окт 2021, 16:25

Уже давно хочу купить квартиру в Лондоне. Вот правда, даже представить не могу настолько это сложно. Кто сталкивался уже с этим?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 538
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: купить квартиру в Лондоне

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 20:07

Это не сложно настолько как вам кажется. Я уже сталкивался с этим, благо помогло Агентство элитной недвижимости Лондона LonGrad . Они предоставляют хороший выбор и по адекватной цене. Так что смело могу вам посоветовать к ним обратиться, он  легко подберут для вас вариант, в нужном районе и в идеальном состоянии. 
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: купить квартиру в Лондоне

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 11:36

Я тоже знаю, что есть много агентств по поводу недвижимости в Лондоне, выбрать проверенную. фирму будет не проблема.
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