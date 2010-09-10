Скотч с логотипом

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Скотч с логотипом

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 10:09

Посоветуйте где можно найти по заказ? Только сроки очень сжатые, кто сможет оперативно сделать?
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Скотч с логотипом

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 11:11

Я и сам недавно искал, кто мне сможет сделать скотч с логотипом. В итоге выбрал компанию Tria-moscow.ru Я сделал заказ и уже через неделю мне позвонили, что все готово, сразу отправили почтой. Все пришло в идеале, я если честно, даже не ожидал, думал будет как-то размыто изображение логотипа, но нет! В сроки вписались, да и по цене нормально.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей