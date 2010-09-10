Скотч с логотипом
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Скотч с логотипом
Посоветуйте где можно найти по заказ? Только сроки очень сжатые, кто сможет оперативно сделать?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 535
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Скотч с логотипом
Я и сам недавно искал, кто мне сможет сделать скотч с логотипом. В итоге выбрал компанию Tria-moscow.ru Я сделал заказ и уже через неделю мне позвонили, что все готово, сразу отправили почтой. Все пришло в идеале, я если честно, даже не ожидал, думал будет как-то размыто изображение логотипа, но нет! В сроки вписались, да и по цене нормально.
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