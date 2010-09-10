одежда +сайз

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

одежда +сайз

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 14:22

Я двушка в теле, и иногда сложно подобрать вещи по размеру . Все что красивое-только на миниатюрных красоток. Скажите, где хорошие вещи есть для сочных девочек?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 373
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: одежда +сайз

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 20:05

Стандарты в магазинах конечно печальные, но все ровно возможно найти хорошую одежду по доступной цене даже таким девушкам нестандартных размеров. Посмотрите здесь https://velesmoda.ru/plus-size/sale/ , выбор неплохой, да и размеров много, все вещи новые, отличного качества, консультант магазина поможет определиться с размером нужной вещи . Неоднократно делала заказ в нем, все приходило вовремя,с бирками . 
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