одежда +сайз

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

одежда +сайз

Сообщение Яно4ка » 21 окт 2021, 14:22

Я двушка в теле, и иногда сложно подобрать вещи по размеру . Все что красивое-только на миниатюрных красоток. Скажите, где хорошие вещи есть для сочных девочек?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 426
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: одежда +сайз

Сообщение Наташа Швец » 21 окт 2021, 20:05

Стандарты в магазинах конечно печальные, но все ровно возможно найти хорошую одежду по доступной цене даже таким девушкам нестандартных размеров. Посмотрите здесь https://velesmoda.ru/plus-size/sale/ , выбор неплохой, да и размеров много, все вещи новые, отличного качества, консультант магазина поможет определиться с размером нужной вещи . Неоднократно делала заказ в нем, все приходило вовремя,с бирками . 
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: одежда +сайз

Сообщение Anthonn » Сегодня, 09:15

Даже женщины с формами могут выглядеть стильно и красиво. Моя жена пышка от природы, сколько не сидела на изнуряющих диетах, а вес никогда не уходил надолго. По итогу, смирились, сейчас изучает, как правильно подбирать одежду https://dress-mag.com/choice/stilnyy-do ... -garderob/ Сейчас столько бесплатной информации в интернете, что только время и желание нужно иметь.
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