одежда +сайз
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одежда +сайз
Я двушка в теле, и иногда сложно подобрать вещи по размеру . Все что красивое-только на миниатюрных красоток. Скажите, где хорошие вещи есть для сочных девочек?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 427
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: одежда +сайз
Стандарты в магазинах конечно печальные, но все ровно возможно найти хорошую одежду по доступной цене даже таким девушкам нестандартных размеров. Посмотрите здесь https://velesmoda.ru/plus-size/sale/ , выбор неплохой, да и размеров много, все вещи новые, отличного качества, консультант магазина поможет определиться с размером нужной вещи . Неоднократно делала заказ в нем, все приходило вовремя,с бирками .
Re: одежда +сайз
Даже женщины с формами могут выглядеть стильно и красиво. Моя жена пышка от природы, сколько не сидела на изнуряющих диетах, а вес никогда не уходил надолго. По итогу, смирились, сейчас изучает, как правильно подбирать одежду https://dress-mag.com/choice/stilnyy-do ... -garderob/ Сейчас столько бесплатной информации в интернете, что только время и желание нужно иметь.
Re: одежда +сайз
А разве не проще пошить, еслти такая ситуация, что нельзя купить одежду нужного размера?
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