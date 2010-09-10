Переводить физический магазин в интернет?

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Nikots9
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 14:03

Переводить физический магазин в интернет?

Сообщение Nikots9 » Сегодня, 15:31

У меня есть физический магазин возле центрального рынка, продаю бытовую технику, но я понимаю, что мне уже пора переходить в онлайн. Пандемия забрала у меня большую часть клиентов. В магазин заходят либо просто прохожие, либо старые клиенты, которые меня лично знают. Хочу открыть свой интернет-магазин, но я не знаю с чего начать? Может просто попробовать продавать на маркетплейсах? Но им процент от выручки придется платить. Или создать свой сайт и он будет принадлежать мне, только хостинг оплачивать? Что посоветуете? Товар есть и поставщики тоже не проблема.
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