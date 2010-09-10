Сообщение Nikots9 » Сегодня, 15:31

У меня есть физический магазин возле центрального рынка, продаю бытовую технику, но я понимаю, что мне уже пора переходить в онлайн. Пандемия забрала у меня большую часть клиентов. В магазин заходят либо просто прохожие, либо старые клиенты, которые меня лично знают. Хочу открыть свой интернет-магазин, но я не знаю с чего начать? Может просто попробовать продавать на маркетплейсах? Но им процент от выручки придется платить. Или создать свой сайт и он будет принадлежать мне, только хостинг оплачивать? Что посоветуете? Товар есть и поставщики тоже не проблема.