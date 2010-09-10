Переводить физический магазин в интернет?
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Комментарии по программному обеспечению.
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Переводить физический магазин в интернет?
У меня есть физический магазин возле центрального рынка, продаю бытовую технику, но я понимаю, что мне уже пора переходить в онлайн. Пандемия забрала у меня большую часть клиентов. В магазин заходят либо просто прохожие, либо старые клиенты, которые меня лично знают. Хочу открыть свой интернет-магазин, но я не знаю с чего начать? Может просто попробовать продавать на маркетплейсах? Но им процент от выручки придется платить. Или создать свой сайт и он будет принадлежать мне, только хостинг оплачивать? Что посоветуете? Товар есть и поставщики тоже не проблема.
Re: Переводить физический магазин в интернет?
Как по мне это просто отличный вариант. Сейчас опять пошла волна заболеваний, так или иначе клиентов будет мало. И могут вообще закрыть на карантин. А интернет магазин всегда будет приносить вам прибыль. Правда вы можете разместить рекламу у себя на страничках в контакте, инстаграмме и ваши друзья тоже будут вашими клиентами. А создать ваш интернет магазин можете с помощью этого сайта Skystart.
Re: Переводить физический магазин в интернет?
Nikots9 писал(а):У меня есть физический магазин возле центрального рынка, продаю бытовую технику, но я понимаю, что мне уже пора переходить в онлайн. Пандемия забрала у меня большую часть клиентов. В магазин заходят либо просто прохожие, либо старые клиенты, которые меня лично знают. Хочу открыть свой интернет-магазин, но я не знаю с чего начать? Может просто попробовать продавать на маркетплейсах? Но им процент от выручки придется платить. Или создать свой сайт и он будет принадлежать мне, только хостинг оплачивать? Что посоветуете? Товар есть и поставщики тоже не проблема.
да сейчас большинство именно так и торгуют онлайн. Вам надо электронную коммерцию организовать, магазин открыть онлайн. Можно маркетплейсы использовать для этого разные.
3 сообщения • Страница 1 из 1
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