Переводить физический магазин в интернет?

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Nikots9
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 14:03

Переводить физический магазин в интернет?

Сообщение Nikots9 » 21 окт 2021, 15:31

У меня есть физический магазин возле центрального рынка, продаю бытовую технику, но я понимаю, что мне уже пора переходить в онлайн. Пандемия забрала у меня большую часть клиентов. В магазин заходят либо просто прохожие, либо старые клиенты, которые меня лично знают. Хочу открыть свой интернет-магазин, но я не знаю с чего начать? Может просто попробовать продавать на маркетплейсах? Но им процент от выручки придется платить. Или создать свой сайт и он будет принадлежать мне, только хостинг оплачивать? Что посоветуете? Товар есть и поставщики тоже не проблема.
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Ropllgsa
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 21:01

Re: Переводить физический магазин в интернет?

Сообщение Ropllgsa » 21 окт 2021, 20:56

Как по мне это просто отличный вариант. Сейчас опять пошла волна заболеваний, так или иначе клиентов будет мало. И могут вообще закрыть на карантин. А интернет магазин всегда будет приносить вам прибыль. Правда вы можете разместить рекламу у себя на страничках в контакте, инстаграмме и ваши друзья тоже будут вашими клиентами. А создать ваш интернет магазин можете с помощью этого сайта Skystart.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Переводить физический магазин в интернет?

Сообщение gonchar84 » 25 окт 2021, 16:16

Nikots9 писал(а):У меня есть физический магазин возле центрального рынка, продаю бытовую технику, но я понимаю, что мне уже пора переходить в онлайн. Пандемия забрала у меня большую часть клиентов. В магазин заходят либо просто прохожие, либо старые клиенты, которые меня лично знают. Хочу открыть свой интернет-магазин, но я не знаю с чего начать? Может просто попробовать продавать на маркетплейсах? Но им процент от выручки придется платить. Или создать свой сайт и он будет принадлежать мне, только хостинг оплачивать? Что посоветуете? Товар есть и поставщики тоже не проблема.


да сейчас большинство именно так и торгуют онлайн. Вам надо электронную коммерцию организовать, магазин открыть онлайн. Можно маркетплейсы использовать для этого разные.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Переводить физический магазин в интернет?

Сообщение derigor » Сегодня, 10:38

Вам правильно рекомендуют, конечно же лучше интернет-магазин открыть. Это намного выгоднее, так как вам не придётся платить за аренду помещения. Не спроста же всё больше людей переходят именно в онлайн. Но отмечу, что вам понадобится качественный облачный сервер для того, чтобы ваш магазин работал без перебоев. Так что к выбору такого оборудования отнеситесь серьезно. Я бы посоветовал взять его в аренду в МАКСИПЛЭЙС, где я и сам арендую. Там выбор серверов обширный и обслуживание на высоком уровне, в работоспособности можно не сомневаться.
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