Навес для машины

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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Навес для машины

Сообщение Алехандро Пенгер » 33 минуты назад

Скажите, целесообразно вообще делать навес для машины, у меня гаража нет, ставлю машину во дворе дома.
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