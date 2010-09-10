Навес для машины

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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Навес для машины

Сообщение Алехандро Пенгер » 22 окт 2021, 09:38

Скажите, целесообразно вообще делать навес для машины, у меня гаража нет, ставлю машину во дворе дома.
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 539
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Навес для машины

Сообщение Алексей Кобзарь » 32 минуты назад

Вы еще и спрашиваете, тем более, если машина на улице стоит. А вдруг дождь с градом, какие-то еще погодные катаклизмы. Так что для того чтобы машина всегда оставалась в надежном месте и Вы не переживали самое главное, нужно сделать или заказать уже готовые навесы для автомобиля. У меня к примеру из профнастила, мне ребята устанавливали из компании Ворота 750 https://vorota750.ru/katalog/navesy-dlya-avtomobilej Цены и скорость выполнения заказа ни могут не радовать.
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