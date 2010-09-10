Душевые перегородки
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Душевые перегородки
Старенькая мама страдает от болей в ногах, для нее простые движения, типа как ногу высоко поднять, это уже проблема. К нам переезжать не хочет категорически, но и я с ней нянчится не могу. Ее надо минимум раз в неделю мыть, это сложно, она весит больше меня. Насколько удобны в таких случаях душевые с низким поддоном? Посмотрела, смутило, что вода может выплескиваться.
Re: Душевые перегородки
Слушайте, как мне кажется, тут проще вообще все препятствия убрать, просто слив в пол сделать, как в общественных душевых и перегородки для душевых кабин такие же поставить. То есть никуда карабкаться не надо, зашла под душ, вода сама утекла, никаких сложностей. У нас есть соседка, ей уже за семьдесят, она ходит в общественную баню каждую субботу именно потому, что ей там мыться проще. В ванной, как и ваша мама, не может по состоянию здоровья.
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