Сообщение zevc » Сегодня, 16:26

Старенькая мама страдает от болей в ногах, для нее простые движения, типа как ногу высоко поднять, это уже проблема. К нам переезжать не хочет категорически, но и я с ней нянчится не могу. Ее надо минимум раз в неделю мыть, это сложно, она весит больше меня. Насколько удобны в таких случаях душевые с низким поддоном? Посмотрела, смутило, что вода может выплескиваться.