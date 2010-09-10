семейное разбирательство
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семейное разбирательство
Какому адвокату можно доверить семейное разбирательство, а именно развод и раздел имущества?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 539
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: семейное разбирательство
Полгода назад мы с женой тоже подавали на развод через юридическую фирму advokat-berdiev.pro. Не пожалели, что обратились именно к нему, так как все удалось решить быстро и по обоюдному согласию двух сторон. Поэтому переходите к ним на страничку и изучайте всю информацию, Кстати, проконсультироваться можно абсолютно бесплатно.
Re: семейное разбирательство
Спасибо за наводку, я обязательно свяжусь с ним и проконсультируюсь. Надеюсь он решит мою проблему.
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