семейное разбирательство

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

семейное разбирательство

Сообщение Яно4ка » 23 окт 2021, 14:13

Какому адвокату можно доверить семейное разбирательство, а именно развод и раздел имущества?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 539
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: семейное разбирательство

Сообщение Алексей Кобзарь » 23 окт 2021, 14:53

Полгода назад мы с женой тоже подавали на развод через юридическую фирму advokat-berdiev.pro. Не пожалели, что обратились именно к нему, так как все удалось решить быстро и по обоюдному согласию двух сторон. Поэтому переходите к ним на страничку и изучайте всю информацию, Кстати, проконсультироваться можно абсолютно бесплатно.
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: семейное разбирательство

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 11:28

Спасибо за наводку, я обязательно свяжусь с ним и проконсультируюсь. Надеюсь он решит мою проблему.
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