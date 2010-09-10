Бактерицидные лампы
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Бактерицидные лампы
Здравствуйте. Интересуют бактерицидные лампы. Посоветуйте проверенного поставщика.
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Бактерицидные лампы
TanyaLoy писал(а):Здравствуйте. Интересуют бактерицидные лампы. Посоветуйте проверенного поставщика.
Здравствуйте. Интернет магазин Медика предлагает большой ассортимент качественного медицинского оборудования, я бы вам посоветовала обратиться именно к ним. Здесь бактерицидные лампы представлены в большом ассортименте, можно купить в оптимальном соотношении цены и качества. Сотрудничаем второй год, очень довольны.
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