Бактерицидные лампы

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Бактерицидные лампы

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 01:49

Здравствуйте. Интересуют бактерицидные лампы. Посоветуйте проверенного поставщика.
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Бактерицидные лампы

Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 02:14

TanyaLoy писал(а):Здравствуйте. Интересуют бактерицидные лампы. Посоветуйте проверенного поставщика.


Здравствуйте. Интернет магазин Медика предлагает большой ассортимент качественного медицинского оборудования, я бы вам посоветовала обратиться именно к ним. Здесь бактерицидные лампы представлены в большом ассортименте, можно купить в оптимальном соотношении цены и качества. Сотрудничаем второй год, очень довольны.
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