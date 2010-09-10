Что такое DPI в фотографии

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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Что такое DPI в фотографии

Сообщение TanyaLoy » Вчера, 21:40

Доброго времени суток! Подскажите, что такое DPI в фотографии?
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Что такое DPI в фотографии

Сообщение karina_bogdanova » Вчера, 22:09

TanyaLoy писал(а):Доброго времени суток! Подскажите, что такое DPI в фотографии?


Доброго. Актуально, могу выручить. По сути, DPIпредставляет собой показатель разрешения или размера картинки, применяют в том случае, когда необходимо напечатать фотографию определенного размера и качества. Если интересует конкретика, вот тут https://otvet-chto-takoe.com/dpi-v-foto ... y-dpi.html понятие DPI в фотографии раскрыто подробно, почитайте.
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