Что такое DPI в фотографии
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Что такое DPI в фотографии
Доброго времени суток! Подскажите, что такое DPI в фотографии?
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 92
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Что такое DPI в фотографии
TanyaLoy писал(а):Доброго времени суток! Подскажите, что такое DPI в фотографии?
Доброго. Актуально, могу выручить. По сути, DPIпредставляет собой показатель разрешения или размера картинки, применяют в том случае, когда необходимо напечатать фотографию определенного размера и качества. Если интересует конкретика, вот тут https://otvet-chto-takoe.com/dpi-v-foto ... y-dpi.html понятие DPI в фотографии раскрыто подробно, почитайте.
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