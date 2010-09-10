Сильный любовный приворот. Отворот. Порча. Гарантия
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Сильный любовный приворот. Отворот. Порча. Гарантия
Любовный приворот. Черная магия. Жестко избавлю от соперницы, привяжу любовника, мужа, восстановлю любовную связь после длительного разрыва. Возрождение любви и истинных чувств. Чернообрядовый приворот по фотографии, подчин, рабская петля, принуждение на брак. Сексуальная привязка. Отворот любовницы (ка) до отвращения. Прекращу отношения с прежней семьей. Сниму венец безбрачия, одинокую долю. Сильнейшие шаманские обряды на замужество и женитьбу.
Однополый приворот. Приворожу мужчину к мужчине, женщину к женщине.
Черная шаманка. Сила рода. Любой вид и уровень магического воздействия.
Индивидуальная работа до результата лично и на расстоянии.
Подробности на сайте: http://koldovstvo-magia.ru
Контакты:
Телефон: (SMS, Viber, WhatsApp) +79126168260
Однополый приворот. Приворожу мужчину к мужчине, женщину к женщине.
Черная шаманка. Сила рода. Любой вид и уровень магического воздействия.
Индивидуальная работа до результата лично и на расстоянии.
Подробности на сайте: http://koldovstvo-magia.ru
Контакты:
Телефон: (SMS, Viber, WhatsApp) +79126168260
1 сообщение • Страница 1 из 1
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