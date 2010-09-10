Сообщение disman3 » Сегодня, 16:21

Склоняюсь к тому, что дом надо ставить на свайном фундаменте, это и быстрее, и дешевле. Только не могу понять, какой размер свай подойдет под каркасник десять на пять метров? Второй этаж не планируем, чисто для себя с дедом. Можете специалиста по расчету посоветовать?