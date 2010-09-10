Подскажите

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disman3
Гость RZN.info
Сообщения: 306
Зарегистрирован: 11 ноя 2009, 06:19

Подскажите

Сообщение disman3 » Сегодня, 16:21

Склоняюсь к тому, что дом надо ставить на свайном фундаменте, это и быстрее, и дешевле. Только не могу понять, какой размер свай подойдет под каркасник десять на пять метров? Второй этаж не планируем, чисто для себя с дедом. Можете специалиста по расчету посоветовать?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 433
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:09

Не ищите никаких специалистов, а то еще найдете такого, который что угодно за деньги насоветует, как у родителей моих было. Нашли строителя, тот им все так красиво расписал, а оказалось, что ему надо просто свои старые сваи куда-то приткнуть. Хорошо, что у меня хватило ума все узнать самой у производителя, и вы смотрите на сайте, что для вашей ситуации подходит. Вам и расчеты заодно сделают, точные, не то, что горе-мастера, пытающие нажиться на тех, кто ничего в теме не смыслит.
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