Сообщение Companion » Сегодня, 15:20

Хотим заключить договор с нашим новым китайским партнёром. Все детали в устной форме оговорены и согласованы, но нужен грамотный перевод договора с китайского на русский язык. У нас такого специалиста нет. Подскажите, куда можно обратиться с этим вопросом?