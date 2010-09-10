Перевод договора
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Перевод договора
Хотим заключить договор с нашим новым китайским партнёром. Все детали в устной форме оговорены и согласованы, но нужен грамотный перевод договора с китайского на русский язык. У нас такого специалиста нет. Подскажите, куда можно обратиться с этим вопросом?
Re: Перевод договора
Перевод официальных документов дело ни такое простое, как может показаться. Неправильно переведённое слово или оборот может в корне изменить суть документа. А что уж говорить про китайский язык. Тут нужен опытный специалист, а не самоучка. При современных средствах коммуникации необязательно искать непосредственного контакта с исполнителем. Вы можете через интернет связаться с этой компанией и там заказать перевод договора. Ни так давно наша фирма так и поступила - нужен был корректный перевод договора с испанского языка на русский. Заказ был выполнен довольно быстро, а главное качественно.
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