Перевод договора

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Companion
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 08:38

Перевод договора

Сообщение Companion » Сегодня, 15:20

Хотим заключить договор с нашим новым китайским партнёром. Все детали в устной форме оговорены и согласованы, но нужен грамотный перевод договора с китайского на русский язык. У нас такого специалиста нет. Подскажите, куда можно обратиться с этим вопросом?
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Перевод договора

Сообщение Володя9 » Сегодня, 15:32

Перевод официальных документов дело ни такое простое, как может показаться. Неправильно переведённое слово или оборот может в корне изменить суть документа. А что уж говорить про китайский язык. Тут нужен опытный специалист, а не самоучка. При современных средствах коммуникации необязательно искать непосредственного контакта с исполнителем. Вы можете через интернет связаться с этой компанией и там заказать перевод договора. Ни так давно наша фирма так и поступила - нужен был корректный перевод договора с испанского языка на русский. Заказ был выполнен довольно быстро, а главное качественно.
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