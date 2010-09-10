Сообщение Аминарвис » Сегодня, 12:16

У меня так же, раньше вообще про ПМС только от подруг слышала, а после 35 прям полностью все прелести на себе прочувствовала. Сдавала гормоны, все в норме, цикл регулярный. Врач посоветовала просто подобрать что-то из обезболивающих. Мне подошел парацитолгин, в нем два компонента, поэтому даже с сильной головной болью спрпвляется. Раньше пластом лежала, даже голову от подушки не могла оторвать в эти дни. Не преувеличиваю, даже несколько раз с работы отпрашивалась. Сейчас пью парацитолгин, минут 15 и боль отпускает.