Головная боль и ПМС
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Головная боль и ПМС
Девчат скажите, а головная боль может быть симптомом ПМС? Раньше за несколько дней до месячных скакало настроение, а после родов стала замечать, что за дня три до этих дней голова прям раскалывается. Может что-то в гормональном фоне сбилось или это норма? Кому что помогает?
Re: Головная боль и ПМС
У меня так же, раньше вообще про ПМС только от подруг слышала, а после 35 прям полностью все прелести на себе прочувствовала. Сдавала гормоны, все в норме, цикл регулярный. Врач посоветовала просто подобрать что-то из обезболивающих. Мне подошел парацитолгин, в нем два компонента, поэтому даже с сильной головной болью спрпвляется. Раньше пластом лежала, даже голову от подушки не могла оторвать в эти дни. Не преувеличиваю, даже несколько раз с работы отпрашивалась. Сейчас пью парацитолгин, минут 15 и боль отпускает.
Re: Головная боль и ПМС
Про то что голова болит, не слышала, но другие симптомы пмс мне знакомы. Гиня выписывала препарат, что-то на травах, блин, название не помню.. Он вроде как все эти гормональные скачки сглаживает и симптомы ПМС ослабляет. По крайней мере после курса я стала поспокойней в эти дни, а то прям как собака злая была
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