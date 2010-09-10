Головная боль и ПМС

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dendi
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 апр 2011, 16:18

Головная боль и ПМС

Сообщение dendi » Вчера, 10:31

Девчат скажите, а головная боль может быть симптомом ПМС? Раньше за несколько дней до месячных скакало настроение, а после родов стала замечать, что за дня три до этих дней голова прям раскалывается. Может что-то в гормональном фоне сбилось или это норма? Кому что помогает?
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Аминарвис
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 13:50

Re: Головная боль и ПМС

Сообщение Аминарвис » Вчера, 12:16

У меня так же, раньше вообще про ПМС только от подруг слышала, а после 35 прям полностью все прелести на себе прочувствовала. Сдавала гормоны, все в норме, цикл регулярный. Врач посоветовала просто подобрать что-то из обезболивающих. Мне подошел парацитолгин, в нем два компонента, поэтому даже с сильной головной болью спрпвляется. Раньше пластом лежала, даже голову от подушки не могла оторвать в эти дни. Не преувеличиваю, даже несколько раз с работы отпрашивалась. Сейчас пью парацитолгин, минут 15 и боль отпускает.
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ambition
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:33

Re: Головная боль и ПМС

Сообщение ambition » Вчера, 12:28

Про то что голова болит, не слышала, но другие симптомы пмс мне знакомы. Гиня выписывала препарат, что-то на травах, блин, название не помню.. Он вроде как все эти гормональные скачки сглаживает и симптомы ПМС ослабляет. По крайней мере после курса я стала поспокойней в эти дни, а то прям как собака злая была :lol: :lol: :lol:
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Lebedeva
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20 фев 2014, 14:37

Re: Головная боль и ПМС

Сообщение Lebedeva » Вчера, 21:44

Есть такое, слышала после родов гормональный фон меняется и может появиться головная боль перед месячными. У моей старшей сестры так. Больше ничего не беспокоит, но за 3 дня до начала цикла сильные головные боли. Пьет обезбол и порядок, что именно не подскажу.
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ALFA
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 09 дек 2008, 00:18

Re: Головная боль и ПМС

Сообщение ALFA » Сегодня, 08:56

Есть биодабавка крутая, мака перуанская. Читала про нее у инстаграмного доктора Зубаревой, так вот это добавка хорошо гормональный фон стабилизирует и сглаживает все симптомы ПМС.
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