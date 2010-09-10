Сообщение klonik » Сегодня, 13:32

Добрый день. Мне срочно нужно было выбор остановить на каком-то одном сайте в интернете, чтобы оставить заявку на выдачу кредитных средств с отправкой их на кошелёк Вебмани. Что посоветуете? С чего начать просмотр информации в онлайне?