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Aota Гость RZN.info Сообщения: 43 Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12 клиника Цитата Сообщение Aota » Вчера, 23:05 недавно подсказали очень хороший медицинский центр https://avaclinic.ru оказывается у них цены адекватные и много диагностического оборудования, что позволяет быстро определить суть проблемы. Не стоит затягивать если есть проблемы со здоровьем. Судя по отзывам клиника действительно неплохая, сейчас это крайне актуально в период пандемии. Вернуться к началу

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