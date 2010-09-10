клиника

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Aota
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12

клиника

Сообщение Aota » Вчера, 23:05

недавно подсказали очень хороший медицинский центр https://avaclinic.ru оказывается у них цены адекватные и много диагностического оборудования, что позволяет быстро определить суть проблемы. Не стоит затягивать если есть проблемы со здоровьем. Судя по отзывам клиника действительно неплохая, сейчас это крайне актуально в период пандемии.
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