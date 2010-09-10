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Aota Гость RZN.info Сообщения: 43 Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12 бесплодие Цитата Сообщение Aota » Вчера, 23:26 через http://www.avapeter.ru/ можно договориться о начале работы над такой проблемой бесплодие, в этой клинике однозначно помогут с решением этой проблем, там работают очень хорошие специалисты в этой области, думаю это лучший вариант по этому вопросу и цены адекватные и в целом клиника очень хорошая, все пациенты этой клиники после лечения остались довольны. Вернуться к началу

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