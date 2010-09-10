бесплодие
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бесплодие
через http://www.avapeter.ru/ можно договориться о начале работы над такой проблемой бесплодие, в этой клинике однозначно помогут с решением этой проблем, там работают очень хорошие специалисты в этой области, думаю это лучший вариант по этому вопросу и цены адекватные и в целом клиника очень хорошая, все пациенты этой клиники после лечения остались довольны.
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