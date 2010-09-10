освещение
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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освещение
Купили недавно площадь под строительство магазина, коробка и отделка уже есть. Хотелось бы сделать особенное освещение. Какие есть идеи?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 377
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: освещение
Сейчас пользуются популярностью потолочные светильники, широкий выбор такого товара можете посмотреть тут . Покупали в этом магазине светильники в караоке бар, гости оценили, их можно регулировать настраивать как будет удобно посетителям. Монтаж простой и обычный, с ними справиться даже обычный электрик. Корпус таких светильников легкий, не будет давления на потолочную поверхность.
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