освещение
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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освещение
Купили недавно площадь под строительство магазина, коробка и отделка уже есть. Хотелось бы сделать особенное освещение. Какие есть идеи?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 380
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: освещение
Сейчас пользуются популярностью потолочные светильники, широкий выбор такого товара можете посмотреть тут . Покупали в этом магазине светильники в караоке бар, гости оценили, их можно регулировать настраивать как будет удобно посетителям. Монтаж простой и обычный, с ними справиться даже обычный электрик. Корпус таких светильников легкий, не будет давления на потолочную поверхность.
Re: освещение
А я хочу сделать светодиодное освещение. Есть тут кто посоветовать может?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 556
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: освещение
У меня в квартире в каждой комнате установлены светодиодные ленты на потолок https://www.brille.ua/osveshchenie/svetodiodnie-lenti/tip_potolochnie/ оттенки самые разные, всё зависит от потолка в комнате. Есть теплые, есть холодные. На глаза нагрузки нет совсем, всё красиво и стильно, даже экономно получается.
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