освещение

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 174
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

освещение

Сообщение Яно4ка » 29 окт 2021, 11:45

Купили недавно площадь под строительство магазина, коробка и отделка уже есть. Хотелось бы сделать особенное освещение. Какие есть идеи?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 380
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: освещение

Сообщение Наташа Швец » 02 ноя 2021, 09:53

Сейчас пользуются популярностью потолочные светильники, широкий выбор такого товара можете посмотреть тут . Покупали в этом магазине светильники в караоке бар, гости оценили, их можно регулировать настраивать как будет удобно посетителям. Монтаж простой и обычный, с ними справиться даже обычный электрик. Корпус таких светильников легкий, не будет давления на потолочную поверхность.
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 174
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: освещение

Сообщение Яно4ка » Вчера, 13:25

А я хочу сделать светодиодное освещение. Есть тут кто посоветовать может?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 556
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: освещение

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 15:03

У меня в квартире в каждой комнате установлены светодиодные ленты на потолок https://www.brille.ua/osveshchenie/svetodiodnie-lenti/tip_potolochnie/ оттенки самые разные, всё зависит от потолка в комнате. Есть теплые, есть холодные. На глаза нагрузки нет совсем, всё красиво и стильно, даже экономно получается.
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