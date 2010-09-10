Сообщение disman3 » Сегодня, 11:35

Добрый день. Было бы неплохо выбор остановить на какой-то одной кредитной компании, чтобы можно было сразу отправить заявку на выдачу средств специалисту. С чего начать поиски в интернете? Очень срочно нужны деньги.