Сообщение klonik » Сегодня, 15:56

Здравствуйте. Я решила остановиться на каком-то одном интернет магазине с верхней одеждой, чтобы можно было вести сотрудничество напрямую и пользоваться его услугами онлайн. Куда вы чаще всего заглядываете, чтобы покупки совершать в интернете?