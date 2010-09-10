Одежда

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 437
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Одежда

Сообщение klonik » Сегодня, 15:56

Здравствуйте. Я решила остановиться на каком-то одном интернет магазине с верхней одеждой, чтобы можно было вести сотрудничество напрямую и пользоваться его услугами онлайн. Куда вы чаще всего заглядываете, чтобы покупки совершать в интернете?
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