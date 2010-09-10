Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

Шапошникова Гость RZN.info Сообщения: 7 Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06 Газовые законы. Законы термодинамики Цитата Сообщение Шапошникова » 47 минут назад



КПД тепловой машины равен 18 %. Чему будет равен КПД, если потери тепла уменьшить в 2 раза?



Кислород массой 20 г, находящийся при температуре 640 K, сначала изохорно охлаждают так, что его давление падает в 2 раза, а затем изобарно расширяют до первоначальной температуры. Определите работу, совершенную газом в этом процессе



Идеальный газ расширяется по закону p = aV. Найти графически работу, произведенную газом при увеличении объема от V1 до V2. Поглощается или выделяется тепло при этом процессе?



Ответы пишите в теме. Если кто затрудняется самостоятельно найти ответ можно их посмотреть перейдя по адресу Для тех кто хочет проверить свои знания в законах термодинамики выкладываю интересную подборку.КПД тепловой машины равен 18 %. Чему будет равен КПД, если потери тепла уменьшить в 2 раза?Кислород массой 20 г, находящийся при температуре 640 K, сначала изохорно охлаждают так, что его давление падает в 2 раза, а затем изобарно расширяют до первоначальной температуры. Определите работу, совершенную газом в этом процессеИдеальный газ расширяется по закону p = aV. Найти графически работу, произведенную газом при увеличении объема от V1 до V2. Поглощается или выделяется тепло при этом процессе?Ответы пишите в теме. Если кто затрудняется самостоятельно найти ответ можно их посмотреть перейдя по адресу https://lfirmal.com/zadachi-po-fizike/ Там все задачи с решением и примерами Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»