Газовые законы. Законы термодинамики
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Газовые законы. Законы термодинамики
Для тех кто хочет проверить свои знания в законах термодинамики выкладываю интересную подборку.
КПД тепловой машины равен 18 %. Чему будет равен КПД, если потери тепла уменьшить в 2 раза?
Кислород массой 20 г, находящийся при температуре 640 K, сначала изохорно охлаждают так, что его давление падает в 2 раза, а затем изобарно расширяют до первоначальной температуры. Определите работу, совершенную газом в этом процессе
Идеальный газ расширяется по закону p = aV. Найти графически работу, произведенную газом при увеличении объема от V1 до V2. Поглощается или выделяется тепло при этом процессе?
Ответы пишите в теме. Если кто затрудняется самостоятельно найти ответ можно их посмотреть перейдя по адресу https://lfirmal.com/zadachi-po-fizike/ Там все задачи с решением и примерами
КПД тепловой машины равен 18 %. Чему будет равен КПД, если потери тепла уменьшить в 2 раза?
Кислород массой 20 г, находящийся при температуре 640 K, сначала изохорно охлаждают так, что его давление падает в 2 раза, а затем изобарно расширяют до первоначальной температуры. Определите работу, совершенную газом в этом процессе
Идеальный газ расширяется по закону p = aV. Найти графически работу, произведенную газом при увеличении объема от V1 до V2. Поглощается или выделяется тепло при этом процессе?
Ответы пишите в теме. Если кто затрудняется самостоятельно найти ответ можно их посмотреть перейдя по адресу https://lfirmal.com/zadachi-po-fizike/ Там все задачи с решением и примерами
1 сообщение • Страница 1 из 1
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