Газовые законы. Законы термодинамики

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Газовые законы. Законы термодинамики

Сообщение Шапошникова » 47 минут назад

Для тех кто хочет проверить свои знания в законах термодинамики выкладываю интересную подборку.

КПД тепловой машины равен 18 %. Чему будет равен КПД, если потери тепла уменьшить в 2 раза?

Кислород массой 20 г, находящийся при температуре 640 K, сначала изохорно охлаждают так, что его давление падает в 2 раза, а затем изобарно расширяют до первоначальной температуры. Определите работу, совершенную газом в этом процессе

Идеальный газ расширяется по закону p = aV. Найти графически работу, произведенную газом при увеличении объема от V1 до V2. Поглощается или выделяется тепло при этом процессе?

Ответы пишите в теме. Если кто затрудняется самостоятельно найти ответ можно их посмотреть перейдя по адресу https://lfirmal.com/zadachi-po-fizike/ Там все задачи с решением и примерами
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей