парты из фанеры

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 542
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

парты из фанеры

Сообщение Алексей Кобзарь » 19 минут назад

Администрация школы попросила сделать из фанеры парты всем ученикам, за все материалы платят . Теперь мне нужно в большом количестве заказать фанеру светлую, где ее можно достать?
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