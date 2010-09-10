парты из фанеры
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 542
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
парты из фанеры
Администрация школы попросила сделать из фанеры парты всем ученикам, за все материалы платят . Теперь мне нужно в большом количестве заказать фанеру светлую, где ее можно достать?
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