парты из фанеры

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 550
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

парты из фанеры

Сообщение Алексей Кобзарь » 04 ноя 2021, 16:45

Администрация школы попросила сделать из фанеры парты всем ученикам, за все материалы платят . Теперь мне нужно в большом количестве заказать фанеру светлую, где ее можно достать?
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: парты из фанеры

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 09:21

В период карантина всё меньше стали завозить фанеру в строительные магазины, поэтому покупаю онлайн на 1dsp.ru . Там намного быстрее можно определиться с выбором и время экономишь на покупку. В каталоге ДСП, Фанера и много других материалов отличного качества.
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