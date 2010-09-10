Оборудование для кафе

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Оборудование для кафе

Сообщение Roofdier » 36 минут назад

Долго думал и решил таки открыть своё кафе. С помещением проблем нет, полно предложений о сдачи в аренду или продажи. Пока не решил с выбором кухонного оборудования. Есть возможность купить его б/у. Или всё же не стоит и взять его новым? Что посоветуете?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Оборудование для кафе

Сообщение Володя9 » 25 минут назад

Даже и не знаю что сказать, сейчас общепит переживает ни самые лучшие времена. Но раз Вы так уверены в своих силах, всё продумали и просчитали, то почему бы и нет. В конце концов всякие там ограничения рано или поздно снимут и народ с новым энтузиазмом пойдёт в кафе и рестораны, соскучившись по такому сервису. Брать кухонное оборудование б/у? Можно, но стоит ли? По мне, так лучше новое купить. Если позволяют финансы, то советую здесь присмотреться к такому оборудованию от Maresto. Вам же наверняка важно качество? А с таким оснащением кухни Вы его точно получите.
5006
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя