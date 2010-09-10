Сообщение Roofdier » 37 минут назад

Долго думал и решил таки открыть своё кафе. С помещением проблем нет, полно предложений о сдачи в аренду или продажи. Пока не решил с выбором кухонного оборудования. Есть возможность купить его б/у. Или всё же не стоит и взять его новым? Что посоветуете?