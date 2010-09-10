Оборудование для кафе
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Оборудование для кафе
Долго думал и решил таки открыть своё кафе. С помещением проблем нет, полно предложений о сдачи в аренду или продажи. Пока не решил с выбором кухонного оборудования. Есть возможность купить его б/у. Или всё же не стоит и взять его новым? Что посоветуете?
Re: Оборудование для кафе
Даже и не знаю что сказать, сейчас общепит переживает ни самые лучшие времена. Но раз Вы так уверены в своих силах, всё продумали и просчитали, то почему бы и нет. В конце концов всякие там ограничения рано или поздно снимут и народ с новым энтузиазмом пойдёт в кафе и рестораны, соскучившись по такому сервису. Брать кухонное оборудование б/у? Можно, но стоит ли? По мне, так лучше новое купить. Если позволяют финансы, то советую здесь присмотреться к такому оборудованию от Maresto. Вам же наверняка важно качество? А с таким оснащением кухни Вы его точно получите.
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