Сообщение zevc » 34 минуты назад

Дети запачкали диван, и теперь я не знаю даже, чем его чистить, чтобы вернуть прежний внешний вид. Прошу поделиться советами, в какие компании Одессы вам уже приходилось обращаться за помощью в реставрации и химчистке мебели?