Химчистка

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 432
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Химчистка

Сообщение zevc » 34 минуты назад

Дети запачкали диван, и теперь я не знаю даже, чем его чистить, чтобы вернуть прежний внешний вид. Прошу поделиться советами, в какие компании Одессы вам уже приходилось обращаться за помощью в реставрации и химчистке мебели?
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